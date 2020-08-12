Общая площадь лесных пожаров в Югре в 2020 году превысила 100 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Общая площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2020 году превысила 100 тыс. га. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

"104 тыс. га у нас в этом году уже пройденная [площадь] пожаров в лесах", - сказал он.

В свою очередь глава Рослесхоза Сергей Аноприенко выразил надежу, что лесные пожары в Югре скоро закончатся, а лесовосстановление в регионе - положительный пример на Урале. "Надеюсь, он [лесопожарный сезон] будет завершен без значительных потерь и ущерба для леса. <...> Все что касается лесовосстановления на территории Югры - это очевидный положительный пример на Урале. ХМАО занимает второе место по площади лесовосстановления, первое место по искусственному лесовосстановлению. Общая площадь лесовосстановления - 24 тыс. га", - сказал он.

По данным Департамента недропользования и природных ресурсов региона, площадь лесных пожаров на территории государственного природного заповедника "Юганский" в Югре за сутки выросла на 14 га, до 68 га. Площадь остальных пожаров в регионе за сутки снизилась в 11 раз, до 32 га.

Накануне исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов сообщал ТАСС, что с начала пожароопасного периода 95% очагов огня в лесу возникли из-за грозовых разрядов, еще 5% - из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

К локализации и ликвидации возгораний в регионе привлечены около 150 человек - лесные пожарные Базы авиационной и наземной охраны Югры, сотрудники заповедника "Юганский", привлеченные авиапожарные из федерального резерва Авиалесоохраны России. В авиационном мониторинге, а также переброске сил и средств на действующие пожары задействовано восемь воздушных судов.