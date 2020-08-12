Облачная погода в Свердловской области помешает наблюдать за метеорным потоком Персеиды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Метеорный поток Персеиды, который достигнет пика активности в среду, не будет виден на территории Свердловской области из-за облачной погоды. Об этом сообщил ТАСС сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

Метеорный поток Персеиды из созвездия Персея активизируется каждый год с 17 июля по 26 августа.

"У нас [в Свердловской области] будет облачность, при этом затяжная, мы ничего не увидим. Никаких просветов пока не предвидится", - сказал Санакоев, отметив, что погода может помешать наблюдать поток в течение целой недели.

Персеиды считаются самым ярким звездопадом года. Максимальная скорость потока в ближайшие сутки будет достигать 110 метеоров в час. Радиант Персеид будет находиться на границе созвездий Персея и Кассиопеи. Жителям средней полосы России следует искать его в северо-восточной части ночного неба.