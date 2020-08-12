Хоспис Екатеринбурга вернулся к оказанию паллиативной помощи после работы с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Отделение паллиативной помощи в городской больнице № 2 Екатеринбурга, перепрофилированное для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулось к штатной работе, сообщили в среду в оперативном штабе Свердловской области.

"Больницы Среднего Урала, перепрофилированные в связи с эпидемией, продолжают возвращаться к штатной работе. <…> В перечень теперь внесены ЦГКБ № 6, Центральная городская больница № 2 им.А. А. Миславского, где под COVID-19 было отдано на время отделение паллиативной помощи, Свердловская областная психиатрическая больница, Детская городская больница № 8, часть коек Детской городской клинической больницы № 11", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в перечень Минздрава региона внесены 18 больниц, часть из которых уже переведена в "доэпидемический" режим. Так, к штатной работе вернулись 354-й окружной военный клинический госпиталь, Областная детская клиническая больница и другие.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 22 781, при этом общее число выписанных достигло 18 725.