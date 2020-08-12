На месторождении в ХМАО горят нефтепродукты на площади 150 кв. м

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Пожар нефтепродуктов на площади 150 кв. метров произошел на территории Красноленинского месторождения в Октябрьском районе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В 12 часов 35 минут поступило сообщение о возгорании разлива нефти на нефтепроводе на территории Красноленинского месторождения в Октябрьском районе. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение разлива нефтепродуктов на площади 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В тушении огня участвуют более 30 человек и восемь единиц техники, в том числе специалисты МЧС и частной пожарной охраны. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожарные сбили пламя на участке, где произошел разлив. "Сейчас пожарные ждут, когда на нефтепроводе спадет давление, чтобы приступить к ликвидации", - добавил собеседник агентства.