В УрФУ создали программу для отработки ЧП на предприятиях в виртуальной реальности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) разработали программу VR Techno Lab, в которой с помощью виртуальной реальности можно обучать специалистов различных профилей. Программа также поможет проверить знания сотрудников и подготовить их к работе в чрезвычайных ситуациях, сообщили ТАСС в среду в Инновационной инфраструктуре УрФУ.

"Шлем виртуальной реальности поможет при обучении новых сотрудников компаний. Например, авторы проекта получили запрос от предприятия, где сотрудники должны уметь управлять кранами, при этом обучение они проходят по картинкам, естественно, это чревато травмами. VR шлем позволяет смоделировать цех сотрудника предприятия, человек полностью погружается в эту реальность и отрабатывает свои действия. При этом могут использоваться перчатки с датчиками или джойстик, так что тренируемый может убедиться, как поведет себя оборудование при тех или иных его действиях", - сказали в вузе, отметив, что разработанная система позволит сотрудникам предприятий отрабатывать действия при чрезвычайных ситуациях.

Использовать разработку также предлагают для проверки знаний сотрудников. Обучение в шлеме виртуальной реальности возможно с применением функции Eye tracking, позволяющей тренировать действия и скорость реакции сотрудников в полностью смоделированном пространстве, а очки дополненной реальности позволяют "увидеть" подсказки, указатели, скрытые элементы оборудования, а также посмотреть видеоинструкцию по необходимости. В конце прошлого года проект получил микрогрант Акселератора, на него удалось создать модель тренажера.

Проект стал финалистом 11 сезона Акселератора Уральского федерального университета, который в этом году из-за пандемии прошел в дистанционном формате. "На качество проектов работа в онлайне не повлияла. Финалисты 11 сезона Акселератора - качественные разработки, связанные с дополнительным образованием, приобретением специалистами профессиональных навыков. <…> В наших дальнейших планах работы с проектами-победителями - формирование бизнес-планов, работа с фондами, поиск партнеров для проектов", - отметил директор Центра трансфера технологий и предпринимательства УрФУ Нина Феодосиади.

Об Акселераторе УрФУ

Акселератор УрФУ - деловая программа, которая обеспечивает ускоренное развитие стартапов на любых стадиях развития, его длительность составляет три месяца. В этом году он проводился по четырем направлениям, среди которых биомедицина, информационные технологии, электроэнергетика и нефтегазовая промышленность.

Финал 11 сезона Акселератора УрФУ прошел в онлайн, а не в привычных уже для участников программы интерьерах международной промышленной выставки ИННОПРОМ, где ранее, с привлечением потенциальных инвесторов и представителей корпораций, подводились итоги сезонов Акселератора.