В Свердловской области потушили последний лесной пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Последний лесной пожар в Свердловской области, площадь которого составляла 1,6 тыс. га, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики в среду.

"В Свердловской области силами Уральской базы авиационной охраны лесов ликвидирован последний лесной пожар. Площадь возгорания составляла 1 600 гектар", - говорится в сообщении.

Там отметили, что природный пожар, возникший на территории Ивдельского лесничества, не удавалось потушить на протяжении нескольких недель. Из-за особенностей расположения лесного участка - ближайший населенный пункт Атымья и дорога с твердым покрытием находились в 70 км от очага - у специалистов не было возможности доставить туда технику и создать минерализованную полосу.

"Таким образом, ликвидация пожара велась ручным способом. С огнем боролись 72 работниками парашютно-десантной пожарной службы уральской авиабазы", - добавили в департаменте.

Работа велась в тяжелых климатических условиях на заболоченной почве с глубоким залеганием торфа и была осложнена чрезвычайным классом пожарной опасности и сильными ветрами, уточнили в ведомстве.