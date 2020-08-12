Свердловские власти разрешили отправлять на КТ бессимптомных пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ, согласно которому разрешается направлять на компьютерную томографию пациентов с бессимптомным коронавирусом. До этого на КТ могли попасть пациенты с температурой более 38 градусов.

Ранее Росздравнадзор организовал проверку Минздрава Свердловской области и управления здравоохранения администрации Екатеринбурга относительно доступности компьютерной томографии легких в регионе. До этого жители региона жаловались на невозможность пройти КТ-диагностику.

В документе говорится, что компьютерная томография будет проводиться "при наличии новой коронавирусной инфекции COVID-19 (при положительном результате ПЦР-диагностики) вне зависимости от тяжести заболевания".

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области зафиксирован 22 781 случай заражения коронавирусом. Общее число выписанных достигло 18 725 человек, еще 351 умер.