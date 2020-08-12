Венский фестиваль в Екатеринбурге завершился концертом группы The Hatters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская рок-группа The Hatters выступила на закрытии Венского фестиваля музыкальных фильмов, который проходит в Екатеринбурге с 2010 года под открытым небом. Впервые живой концерт в рамках фестиваля дает рок-группа, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля в среду.

"На концерте присутствовали 1,5 тыс. человек. Получилось, что это самый массовый концерт фестиваля. За все время фестиваля концерты посетило порядка 10 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в предыдущие дни фестиваля на площадке могли присутствовать до 750 человек. Однако после постановления региональных властей об ослаблении ограничительных мер организаторам Венского фестиваля было позволено увеличить количество гостей до 1,5 тыс. человек одновременно. При этом билеты на концерт группы The Hatters были разобраны за считанные минуты.

"У нас было две регистрации, первая открылась в конце прошлой недели, тогда у нас зарегистрировалось на концерт 750 человек в течение пяти минут. Когда появилась возможность увеличить количество посетителей площадки, мы открыли вторую регистрацию на концерт. Буквально за одну минуту зарегистрировалось 750 человек. Это была молниеносная скорость, люди специально сидели и ждали, чтобы успеть получить регистрацию и попасть на концерт", - рассказала пресс-секретарь фестиваля.

Она подчеркнула, что в предыдущие годы на живых концертах фестиваля выступали австрийские исполнители. Однако в этом году в связи с ограничениями по коронавирусу было принято решение пригласить молодых российских музыкантов. Все дни фестиваля зрителям измеряли температуру, обязательно ношение маски и соблюдение дистанции в полтора метра.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в помещениях и общественном транспорте, а также ряд других ограничительных мер. В регионе разрешены спектакли, концерты, кинопоказы, представления на открытом воздухе с количеством посетителей.

О фестивале в Екатеринбурге

Фестиваль проходил в Екатеринбурге с 29 июля по 12 августа, две недели вместо трех запланированных изначально. Живой концерт, который традиционно проходит на открытии, был перенесен на закрытие.

В Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов проходит с 2010 года при поддержке почетного консульства Австрии. Мероприятие проходит на площади Кирова перед Уральским федеральным университетом. В 2019 году фестиваль собрал порядка 80 тыс. зрителей, в день открытия его посетили около 5 тыс. человек.