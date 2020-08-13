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В Курганской области разрешили возобновить работу баням и саунам

Посетители и персонал должны будут соблюдать все необходимые меры безопасности

ТАСС, 13 августа. Власти Курганской области разрешили с 13 августа возобновить работу бань и саун при соблюдении санитарно-противоэпидемиологических мер, сообщил в четверг на своей странице "ВКонтакте" заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов.

"С сегодняшнего дня разрешается работа бань и саун при условии соблюдения в полном объеме всех необходимых санитарно-противоэпидемиологических мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции", - написал Архипов.

С 1 июня в регионе сняли ограничения на работу фитнес-центров, соляриев, массажных и СПА-салонов, с 30 июня - на работу кинотеатров, уличных веранд кафе и ресторанов.

В Курганской области с начала пандемии зафиксирован 2 541 случай заражения коронавирусом. Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 642 человека.

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