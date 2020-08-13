В Челябинске в ДТП погиб сотрудник мотовзвода полиции

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Женщина-водитель в Челябинске подозревается в том, что накануне поздно вечером совершила столкновение с мотоциклом мотовзвода полиции, в результате ДТП погиб инспектор. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного Управления МВД России по Челябинской области.

"По предварительным данным, в Челябинске, на улице Линейная, 12 августа в 23:15 (21:15 мск) женщина 2001 года рождения, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris, совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом мотовзвода Управления ГИБДД УВМД России по городу Челябинску. В результате столкновения погиб инспектор ГИБДД, который управлял мотоциклом", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.