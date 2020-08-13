В ХМАО потушили пожары в природном заповеднике "Юганский"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Два локализованных лесных пожара площадью 68 га на территории государственного природного заповедника "Юганский" в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидированы. Площадь остальных пожаров в регионе за сутки снизилась в два раза - до 15 га, сообщил в четверг департамент недропользования и природных ресурсов региона.

Утром в среду площадь пожаров на территории заповедника "Юганский" составляла 68 га, также в Югре действовали два локализованных лесных пожара на территории Нефтеюганского и Юганского лесничеств площадью 32 га.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 13 августа на территории автономного округа действует один локализованный лесной пожар на территории Нефтеюганского лесничества площадью 15 га", - сказано в сообщении.

Как уточняется в официальном аккаунте правительства ХМАО во "ВКонтакте", в тушении пожаров задействованы 22 человека, пять воздушных судов - в авиапатрулировании и переброске сил и средств на действующие пожары.

По данным регионального гидрометцентра, в Югре в ряде муниципалитетов на протяжении нескольких дней идут дожди.