Пострадавших при пожаре на Ем-Еговском месторождении в ХМАО доставили в больницу Сургута

"Они [пострадавшие] доставлены в нашу больницу. Живы, но состояние их сообщить не могу. Врачи занимаются их лечением", - сказал собеседник агентства.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Двух из трех пострадавших при пожаре на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) доставили из Нягани в Сургут. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя по медицинской части Сургутской городской клинической больницы Николай Понамарев.

В свою очередь в региональном департаменте здравоохранения ТАСС сообщили, что состояние доставленных в больницу Сургута пострадавших тяжелое. "Двое пострадавших находятся в ожоговом центре в Сургуте в реанимационном отделении. Их состояние тяжелое, медицинская помощь оказывается им в полном объеме. Врачи делают все возможное для спасения жизней пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 12 августа днем на Ем-Еговском месторождении разлилась нефть с последующим возгоранием. В МЧС отмечали, что площадь пожара изначально составляла 150 кв. метров, позднее возгорание было ликвидировано на площади 600 кв. метров. В свою очередь в районной ЕДДС уточняли ТАСС, что три человека были госпитализированы с ожогами в Няганскую окружную больницу, двое из них - в реанимацию, еще один человек погиб. Также в ЕДДС сообщили, что предварительная причина возгорания - разгерметизация шланга в передвижной замерной установке. По данным прокуратуры, которая организовала проверку, пожар произошел на нефтепроводе насосной станции. Также проверку проводит следственное управление СК РФ по ХМАО.

Как сообщали ТАСС в департаменте здравоохранения Югры, состояние одного пострадавшего оценивалось как средней степени тяжести, в тяжелом состоянии находились два человека, в том числе один - на аппарате искусственной вентиляции легких.