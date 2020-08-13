Бактерии, найденные в клеверах рядом с медным комбинатом на Урале, помогут очистить почву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили в клеверах рядом с медеплавильным комбинатом в Челябинской области устойчивых к металлам и способствующих росту растений бактерий. На их основе исследователи планируют создать биопрепараты для рекультивации земель, загрязненных тяжелыми металлами, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"Скрининг ризобактерий позволил выявить штамм TR15a, с наибольшей PGP-активностью (устойчивы к металлам и способствуют росту растений - прим. ТАСС), способствующий эффективному извлечению меди из почвы корнями растений. Это делает его весьма перспективным для создания биопрепарата в целях восстановления нарушенных территорий", - приводят в вузе слова одного из ведущих исполнителей проекта Адарши Кумара.

Биологи изучили микроорганизмы, выделенные из клевера, который собрали вблизи медеплавильного комбината в Челябинской области. Ученые полагают, что найденные бактерии помогут рекультивировать земли, загрязненные тяжелыми металлами, а также обеспечить безопасность сельскохозяйственных почв.

Над проектом работает коллектив российских и индийских ученых вуза. Проект "Фундаментальные подходы к разработке биопрепарата на основе биочара и ризобактерий и его влияние на рост и продуктивность сельскохозяйственных культур в загрязненных тяжелыми металлами аридных/полуаридных регионах Индии и России" поддержан Российским фондом фундаментальных исследований и департаментом науки и технологии правительства Индии.

"Значительные площади сельскохозяйственных угодий как в России, так и в Индии вследствие высокой техногенной нагрузки не только содержат большое количество токсичных тяжелых металлов и металлоидов, но и характеризуются низким содержанием необходимых для нормального роста и развития растений биогенных элементов, таких как азот, фосфор, калий и другие. Кроме того, негативное влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур оказывают засуха и повышенные температуры, что характерно для территорий обеих стран", - приводят в вузе слова Кумара.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".