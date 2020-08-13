Власти Курганской области ожидают роста турпотока в регион на 27% к 2025 году

ТАСС, 13 августа. Турпоток в Курганскую область благодаря госпрограмме "Развитие туризма в Курганской области" к началу 2025 года должен увеличиться на 27% по отношению к 2020 году, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона в социальной сети "Вконтакте".

"Утверждена государственная программа "Развитие туризма в Курганской области". <...> Реализация всех намеченных мер должна позволить к началу 2025 года увеличить (по отношению к 2020 году) общий объем потока туристов в Курганской области на 27%, а объем налоговых поступлений от [этой] сферы в областной бюджет на 4%", - говорится в сообщении.

На реализацию программы в течение пяти лет будет направлено более 26,5 млн рублей.

Благодаря программе планируется предоставить субсидии на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, - открытие кемпингов, пунктов проката туристического оборудования. Также предусмотрено содействие в профессиональном обучении кадров для туриндустрии региона.

"Кроме того, будет создана региональная система навигации и ориентирующей информации для туристов", - отметили в пресс-службе.