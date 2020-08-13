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Пандемия COVID-19

В Челябинской области зарегистрировали свыше 13 тыс. случаев коронавируса

За сутки в регионе диагноз подтвердили у 83 человек
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© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев нового коронавируса в Челябинской области со 2 августа увеличилось более чем на 1 тыс. и составило 13 060, говорится в материалах регионального Минздрава, распространенных в четверг.

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"На утро 13 августа в регионе подтверждены 13 060 случаев заражения COVID-19 (плюс 83 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Больных COVID-19 - 3 663 человека. За прошедшие сутки выписаны 92 человека. Всего 9 060 пациентов выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

В регионе продолжают действовать требования режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, усиление санитарных правил, проводится дезинфекция. Запрещены массовые мероприятия.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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