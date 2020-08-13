В Челябинской области зарегистрировали свыше 13 тыс. случаев коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев нового коронавируса в Челябинской области со 2 августа увеличилось более чем на 1 тыс. и составило 13 060, говорится в материалах регионального Минздрава, распространенных в четверг.