В Свердловской области в 2025 году заработают первые солнечные электростанции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Первые три солнечные электростанции, которые будут построены в Свердловской области, заработают к концу 2025 года, сообщил в четверг первый заместитель министра энергетики и ЖКХ области Игорь Чикризов.

"По плану работающие на основе возобновляемой солнечной энергии объекты генерации будут выведены на розничный рынок электроэнергии уже к концу 2025 года. Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт будут построены в Артинском районе", - сказал он.

Заявки инвесторов на строительство электростанций уже прошли конкурсный отбор и включены в утвержденную губернатором региональную схему развития электроэнергетики Свердловской области.

Как уточнили в департаменте информационной политики региона, частные инвесторы вложат в строительство трех электростанций 2,8 млрд рублей. В перспективе число солнечных электростанций в Свердловской области планируется увеличить до 28.