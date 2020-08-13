Группа "Чайф" даст концерт на крыше мэрии Екатеринбурга в День города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Уральская рок-группа "Чайф" выступит на крыше администрации Екатеринбурга в День города, который в этом году отмечается 15 августа. На концерте исполнят песни "с историей города", сообщил лидер группы Владимир Шахрин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

"Мы сыграем "Лучший город Европы" - это идеальная песня для начала этого концерта. Конечно, сыграем такие песни, как "Время не ждет", "Четверо парней". Мы будем говорить, рассказывать зрителям истории, которые связывают музыкантов группы с городом. Естественно, сыграем наши хиты. Мы исполним песни, которые будут интересны и взрослым, и детям", - сказал Шахрин.

Как отметил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, празднование Дня города в Екатеринбурге в 2020 году обойдется городским властям в 14 млн рублей - в два раза меньше, чем было годами ранее.

"Сумма в два раза меньше, чем в предыдущий период - обычно мы тратили порядка 25-27 млн рублей. В этом году сумма составляет 14 млн рублей на все проекты, которые будут в онлайн-формате, офлайн и совместные", - сказал он.

По словам Маркова, вечером 15 августа горожане смогут увидеть праздничный салют, который будут запускать сразу из трех точек. "Салют состоится в 22:30 в трех точках города, которые мы опробовали 24 июня в день проведения парада [Победы]. Это поможет развести потоки людей. Опыт, полученный 24 июня, показал, что это имеет смысл, потому что, когда салют стреляет только в центральной части города, все приезжают туда", - добавил начальник управления культуры Екатеринбурга.

27 июля на официальном портале управления культуры города сообщалось, что большинство мероприятий Дня города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате из-за ситуации с пандемией коронавируса. Традиционно праздник посещают от 600 тыс. до 1 млн человек.