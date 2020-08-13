В Тюменской области разыскивают двоих детей, пропавших два дня назад

ТАСС, 13 августа. Двое детей в возрасте пяти и семи лет пропали в селе Ярково в Тюменской области. Поиски продолжаются второй день, сообщается в четверг на официальной странице правительства во "Вконтакте".

"В Тюменской области второй день ищут семилетнего Андрея Ефимова и пятилетнего Дмитрия Юдина. 11 августа дети не вернулись домой с прогулки на велосипедах. Их вещи нашли в двух километрах от села на берегу реки Тобол. В районе пропажи ребят второй день работают водолазы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону пояснили ТАСС, что по данному факту организована проверка.