{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюменской области разыскивают двоих детей, пропавших два дня назад

Вещи мальчиков нашли на берегу реки Тобол в двух километрах от села Ярково, на месте работают водолазы

ТАСС, 13 августа. Двое детей в возрасте пяти и семи лет пропали в селе Ярково в Тюменской области. Поиски продолжаются второй день, сообщается в четверг на официальной странице правительства во "Вконтакте".

"В Тюменской области второй день ищут семилетнего Андрея Ефимова и пятилетнего Дмитрия Юдина. 11 августа дети не вернулись домой с прогулки на велосипедах. Их вещи нашли в двух километрах от села на берегу реки Тобол. В районе пропажи ребят второй день работают водолазы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону пояснили ТАСС, что по данному факту организована проверка.

Теги
РоссияТюменская область
Бактерии, найденные в клеверах рядом с медным комбинатом на Урале, помогут очистить почву
Над проектом работают российские и индийские ученые УрФУ
Читать полностью