Авиакомпания Utair запустила дополнительный рейс из Самары в Екатеринбург

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair открыла дополнительный прямой регулярный рейс из Самары в Екатеринбург. Теперь они будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает в четверг пресс-служба авиакомпании.

"В августе Utair увеличил частоту полетов по маршруту Екатеринбург - Самара до четырех раз в неделю. Авиакомпания ввела дополнительный рейс по воскресеньям", - сказано в сообщении.

Вылет в Екатеринбург - в 14:45 по местному времени, в Самару - в 12:50 по местному времени. Время в пути составляет 2 часа 5 минут.

"После окончания карантина Utair начал активно восстанавливать свою маршрутную сеть, уделяя особое внимание прямым рейсам между регионами. Для удобства пассажиров мы увеличиваем частоту выполнения рейсов по наиболее востребованным направлениям. Уверены, что дополнительный рейс в воскресенье будет востребован как у туристов, так и у бизнес-путешественников", - приводятся в сообщении слова вице-президента по управлению сетью и парком "Utair - Пассажирские авиалинии" Дмитрия Белоконя.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.