Более 60% учителей Екатеринбурга повысили квалификацию в организации онлайн-обучения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга провели более 100 обучающих мероприятий в пандемию для педагогов по работе в дистанционном формате. Благодаря им 66% учителей повысили свою квалификацию в этой части, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

"Мы провели более 100 обучающих мероприятий за это время (за период пандемии - прим. ТАСС) для педагогов самого разного и возрастного состава, и предметного. По нашим опросам, 66% учителей за это время повысили свою квалификацию в части организации дистанционного обучения", - сказала Сибирцева.

Она отметила, что педагоги при переходе на дистанционное обучение испытали "колоссальный стресс и увеличенную нагрузку". Переход на новую форму потребовал от педагогов пересмотра графика организации деятельности, выработке новых форматов.

"Мне кажется, что с точки зрения готовности, кто больше оказался готов к дистанту - это дети, меньше всего оказались готовы родители", - сказала Сибирцева, отметив, что больше всего обращений поступало от родителей младших школьников.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в помещениях и общественном транспорте, а также ряд других ограничительных мер. Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 22 943. 7 августа в оперативном штабе региона сообщили, что преподавателям и ученикам разрешат не использовать маски внутри школы. Одной из мер безопасности станет изменение расписания уроков и перемен для того, чтобы избежать больших скоплений детей в одном месте.