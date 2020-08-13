В Челябинске построят инфекционную больницу за 2,5 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг распределили 2,5 млрд рублей на строительство новой областной инфекционной больницы. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минфином региона.

"В бюджете Челябинской области учтены дополнительные 6,5 млрд рублей, необходимые для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Внесение изменений в главный финансовый документ региона одобрили депутаты Заксобрания. <…> 2,5 млрд рублей предусмотрено на строительство областной инфекционной больницы", - говорится в сообщении.

По данным областного Минздрава, на утро 13 августа в регионе подтверждено 13 060 случаев заражения коронавирусом (83 новых за сутки). Лечение продолжают 3 663 человека, 9 060 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.