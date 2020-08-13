Количество безработных в Свердловской области в 2,7 раза превышает число вакансий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в службе занятости граждан в Свердловской области составляет почти 112 тыс. человек, при этом число вакансий - 41 тыс., сообщила в четверг заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"На сегодня зарегистрировано официально в службе занятости 111 929 человек. <…> На 1 января количество заявленных работодателями вакансий составляло 33 731. На сегодняшний день - 41 265 вакансий", - сказала она, добавив, что структура предлагаемых вакансий изменилась, в частности, стало меньше вакансий в сфере услуг.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин добавил, что количество безработных граждан в Свердловской области до пандемии составляло около 23 тыс. По его словам, с начала года с помощью службы занятости работу нашли 38 тыс. свердловчан.

Замдиректора департамента отметила, что уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 5,28%, и в службе занятости регистрируют увеличение количества обращений. Причин, по ее словам, несколько: это не только сокращение производств, но и выход граждан из "серого" сектора, а также увеличение размера пособий по безработице. Каждый день, отмечает Бордюгова, в службе занятости регистрируют около 700 заявлений о постановке на учет в качестве безработного. Она пояснила, что снижение количества безработных в области прогнозируется в октябре-ноябре 2020 года, когда закончится срок выплат по мерам господдержки.