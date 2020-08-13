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Пандемия COVID-19

Первая партия препаратов для профилактики коронавируса поступила в свердловские больницы

Медики выписывают их пожилым людям и тем, кто близко контактировал с заболевшими

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Больницы Свердловской области получили первую партию препаратов для терапии лиц, контактировавших с заразившимися коронавирусной инфекцией. Всего получено три тысячи упаковок, сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

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24 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram сообщил, что в регионе организуют бесплатную терапию для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

"Первая партия препаратов для профилактики COVID-19 поступила в медучреждения Свердловской области. Лекарства закупаются на бюджетные средства по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Медики выписывают их людям из групп риска - пожилым уральцам и тем, кто близко контактировал с заболевшими", - говорится в сообщении.

В первой партии - три тысячи упаковок. Закупка препаратов продолжается, уточняют в оперативном штабе.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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