Больше половины аварийного жилфонда Челябинской области расселят к сентябрю 2025 года

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют к 1 сентября 2025 года расселить свыше 57% ветхо-аварийного жилищного фонда, в котором зарегистрировано более 10 тыс. человек. Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель начальника управления по жилищной политике Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Лариса Шелюгина.

"На сегодняшний день аварийного жилфонда в Челябинской области 326,7 тыс. кв. м. Это 1 тыс. 221 дом. <…> На 1 сентября 2025 года мы планируем расселить 188,03 тыс. кв. м", - сказала чиновница.

По словам Шелюгиной, на текущий момент в ветхо-аварийном фонде проживают 20 тыс. человек. К 1 сентября 2025 года новое жилье получат 10 тыс. 46 человек.

Заместитель начальника управления по жилищной политике отметила, что на текущий момент проблема ветхого и аварийного жилья является актуальной абсолютно для всех муниципальных образований региона.