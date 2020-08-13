Соцвыплаты безработным в Свердловской области составили более 3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Общий объем средств, направленный на социальные выплаты безработным в качестве меры поддержки в связи с пандемией коронавируса в Свердловской области, составил более 3 млрд рублей, сообщила заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"На сегодняшний день потрачено 3 млрд 5 млн рублей на соцвыплаты безработным по области. Мера для детей - 36 967 семей или 60 382 детей получили такую меру господдержки, что составило более 292 млн рублей", - сказала она.

Бордюгова добавила, что речь идет об увеличенном с 1 марта 2020 года минимальном и максимальном пособиях по безработице, которые с учетом регионального коэффициента в Свердловской области составляют 5 175 рублей и 13 949 рублей соответственно. По словам Бордюговой, на субсидирование заработной платы работникам предприятий, работающим в режиме неполной занятости, из федерального бюджета выделено 199 млн рублей.

Согласно постановлению кабмина, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка.