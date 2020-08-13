Свердловскую станцию переливания крови оштрафовали на 2,4 млн рублей за картельный сговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Свердловская областная станция переливания крови оштрафована на 2,4 млн рублей за антиконкурентное соглашение с компанией "Альфа фарм". Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции руководитель регионального управления ФАС РФ Дмитрий Шалабодов.

"Одно большое дело завершено. Сговор компании "Альфа фарм" со станцией переливания крови. Суд кассационной инстанции подтвердил, что сговор был", - сказал Шалабодов в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По данным антимонопольного ведомства, между областной станцией переливания крови и ООО "Альфа Фарм" было заключено ограничивающее конкуренцию устное соглашение. Областная станция переливания крови с 2015 по 2018 год продавала иммуноглобулин только "Альфа фарм", предоставляя компании скидку в 30% и отказывая остальным предприятиям. Станция переливания крови была оштрафована на 2,4 млн рублей, главврач - на 15 тыс. рублей. Постановление в отношении "Альфа фарм" находится в стадии обжалования, при этом директор компании уже выплатил штраф в размере 15 тыс. рублей.

Всего с начала 2020 года региональным УФАС были возбуждены четыре дела о нарушении антимонопольного законодательства, за аналогичный период прошлого года - семь дел (снижение на 43%). При этом почти вдвое выросло количество административных дел по ст. 14.32 КоАП РФ ("Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности"). По данным свердловского УФАС, наиболее картелизированные сферы экономики региона - медицина и дорожное хозяйство.