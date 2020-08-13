Тело одного из двух детей, пропавших в Тюменской области, обнаружили в реке

ТАСС, 13 августа. Тело одного из двух пропавших детей в Тюменской области обнаружено в реке Тобол. Поиски второго ребенка продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Тюменской области в четверг.

По предварительным данным, 11 августа двое братьев 5 и 7 лет с другими детьми гуляли вдоль берега реки Тобол возле села Ярково. Младший из мальчиков зашел глубже и стал тонуть. Старший брат попытался его спасти, но оба ребенка скрылись под водой.

"13 августа в дневное время в реке Тобол, недалеко от села Ярково, обнаружено тело ребенка с признаками утопления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка.