В Тюменской области объем выданной ипотеки в I полугодии вырос на 15%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Объем выданных ипотечных кредитов в Тюменской области за первое полугодие 2020 года вырос на 15% и составил 19,7 млрд рублей. За счет снижения ключевой ставки Банка России в мае-июне 2020 года был отмечен значительный рост объема выдачи, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

"За шесть месяцев 2020 года жителям Тюменской области предоставлено 9,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 19,7 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2019 года объемы выданных кредитов увеличились на 15%, количество - на 8%", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в апреле зафиксировали резкое сокращение объема выдачи кредитов, а со снижением ключевой ставки Банка России, а также после начала реализации различных льготных государственных программ в мае и июне зарегистрировали значительный рост. Так, в июне 2020 года отмечен рост выдачи в 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пресс-службе добавили, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в Тюменской области снизилась за год почти на 3 процентных пункта и составила 7,5% годовых, это самое низкое значение за всю историю выдачи ипотеки в регионе. Просроченная задолженность по ИЖК с начала года уменьшилась на 1,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 7% и составила 0,9 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ИЖК - менее 1%. Средний размер ипотеки в регионе - 2,1 млн рублей.