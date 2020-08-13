Врачи Челябинска удалили желудок девочке, получившей ожоги после выпитого уксуса

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты Челябинской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по удалению желудка и формированию нового двухлетней девочке, которая получила сильные ожоги, выпив уксус. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе учреждения.

"Двухлетняя девочка получила обширные ожоги желудка, выпив 70-процентную уксусную кислоту. Ей удалили желудок и из тонкого кишечника сделали резервуар, который будет выполнять роль нового желудка", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе больницы добавили, что в современной истории медицинского учреждения это первая подобная операция. Сейчас девочка выписана домой, она будет наблюдаться врачами.