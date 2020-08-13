{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинске при столкновении двух легковушек с автобусом пострадали пять человек

Их госпитализировали

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса произошла в четверг днем в Челябинске. В результате ДТП пять человек пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления здравоохранения.

"Госпитализирован с тяжелыми травмами водитель легкового автомобиля. Кроме него, с черепно-мозговыми травмами госпитализированы четыре женщины, которые находились в автобусе", - сказала собеседница агентства.

В управлении ГИБДД ТАСС сообщили, что авария произошла в четверг днем на улице Братьев Кашириных в районе домов 89 и 91. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Теги
РоссияЧелябинская область
Правоохранители задержали и. о. главы города Щучье в Курганской области
По данным источника, интерес к Оксане Чуйковой связан с выписанными ей премиями
Читать полностью