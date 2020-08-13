В Челябинске при столкновении двух легковушек с автобусом пострадали пять человек

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса произошла в четверг днем в Челябинске. В результате ДТП пять человек пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления здравоохранения.

"Госпитализирован с тяжелыми травмами водитель легкового автомобиля. Кроме него, с черепно-мозговыми травмами госпитализированы четыре женщины, которые находились в автобусе", - сказала собеседница агентства.

В управлении ГИБДД ТАСС сообщили, что авария произошла в четверг днем на улице Братьев Кашириных в районе домов 89 и 91. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.