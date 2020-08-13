На развитие Невьянска на Урале выделят почти 4 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Комплексную программу развития Невьянского городского округа на 2020-2025 годы утвердили в правительстве Свердловской области. Всего на развитие муниципалитета будет выделено 3,9 млрд рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

"На реализацию комплексной программы предполагается направить 3,9 млрд рублей, более половины которых планируется привлечь из внебюджетных источников. [Первый заместитель губернатора Свердловской области] Алексей Орлов поставил перед профильными министерствами и институтами развития задачу по активному привлечению частных инвестиций в проекты развития территории", - говорится в сообщении.

Программа охватывает восемь направлений, в числе которых - развитие промышленности и предпринимательства, дорожной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, социальной сферы.

В том числе в программе уточняется, что одним из перспективных направлений развития Невьянского городского округа является внутренний и въездной туризм. Мероприятия программы позволят увеличить объем туристического потока в город со 126 до 132 тыс. человек в год. Объем финансирования по данном направлению составит около 300 млн руб., уточнили ТАСС в министерстве инвестиций и развития области.

В городе расположена одна из самых посещаемых туристических достопримечательностей региона - наклонная башня. Невьянская башня была построена в первой четверти XVIII века по приказу промышленника Акинфия Демидова и является символом города.