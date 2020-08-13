Уральские парашютисты в честь дня ВВС совершат прыжок с флагом площадью 800 кв. метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Парашютисты совершат групповой прыжок в Верхней Пышме (Свердловская область) с флагом площадью 800 кв. метров 15 августа, посвятив его отмечавшемуся 12 августа Дню Военно-воздушных сил (ВВС). Для прыжка был выбран выходной день, чтобы как можно больше людей смогли наблюдать за ним, сообщили ТАСС в пресс-службе музейного комплекса Уральского горно-металлургического комбината (УГМК) в четверг.

"Прыжок с флагом площадью 800 кв. метров уральские парашютисты совершат в честь Дня Военно-воздушных сил, празднование которого состоится в эту субботу на открытой площадке Музейного комплекса УГМК", - говорится в сообщении с уточнением, что прыжок совершит парашютная группа численностью не менее 5 человек.

В пресс-службе рассказали, что гости музейного комплекса также увидят парашютное шоу с флагами Российской Федерации, ВВС России, УГМК, АО "Уралэлектромедь" и Верхней Пышмы. Для гостей будет работать полевая кухня, выступят артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Дети смогут не только поучаствовать в мастер-классах по сборке авиамоделей, но и прокатиться на советских педальных машинках из коллекции Музейного комплекса.

На площадке будут работать выставки, гости праздника смогут увидеть форму и экипировку летчиков, беспилотники, поисково-спасательное оборудование и современную специальную технику ВВС России. Завершится празднование знакомством с самолетами из коллекции Музея военной техники УГМК.