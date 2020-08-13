В Югре с 17 августа возобновят работу кафе, учреждения допобразования и фитнес-центры

Фитнес-центры, тренажерные залы, кафе и заведения допобразования региона на протяжении нескольких месяцев обращаются к властям с просьбой разрешить им работать. 31 июля Комарова провела онлайн-встречу с предпринимателями региона по возобновлению их деятельности, в ходе которой сообщила, что бизнесу будет разрешено работать после 11 августа. Сами предприниматели отметили, что в случае открытия готовы соблюдать все необходимые меры безопасности, утвержденные Роспотребнадзором.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ переходит на второй этап снятия ограничений, с 17 августа в регионе возобновляется торговля непродовольственными товарами, работа организаций дополнительного образования для занятий с детьми, фитнес-центров, тренажерных залов, кафе на открытом воздухе. Соответствующие постановление подписала в четверг губернатор Югры Наталья Комарова.

"Перейти ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Возобновить: работу организаций дополнительного образования для индивидуальных занятий с детьми; занятия физической культурой и спортом (в том числе фитнес-залов); деятельность организаций, оказывающих услуги общественного питания на открытом воздухе", - говорится в документе.

Также будут разрешены в Югре совместные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее пяти метров, проведение спортивных мероприятий без зрителей, работа стоматологий в обычном режиме, деятельность учреждений культуры для индивидуальных занятий, репетиций, проведение экскурсий на открытом воздухе до пяти человек.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, а затем продлен до 23 августа, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. По информации регионального оперативного штаба, в Югре на 13 августа зарегистрировано 18 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 145 человек умерли, 15 649 пациентов выздоровели. В настоящее время регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом и находится на первом этапе снятия ограничений.

По данным региональных властей, в автономном округе снята часть ограничительных мер, изменения в соответствующее постановление внесла Комарова. Продлено приостановление оказания стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев. Прекращена деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов на 571 километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе и на 175 километре дороги Сургут - Ноябрьск в Сургутском районе.