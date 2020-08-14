Площадь пожаров в лесах ХМАО выросла за сутки с 15 до 52 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за сутки выросла в 3,5 раза - до 52 га. Об этом сообщил в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.

Утром в четверг в регионе действовал один лесной пожар на территории Нефтеюганского лесничества площадью 15 га, он был локализован.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 14 августа на территории автономного округа действуют два лесных пожара на территории Самаровского лесничества площадью 52 га, из них локализован один площадью 12 га", - говорится в сообщении.

Как уточняется в официальном аккаунте правительства ХМАО во "ВКонтакте", в тушении пожаров задействованы более 20 человек, пять воздушных судов - в авиапатрулировании и переброске сил и средств на действующие пожары.