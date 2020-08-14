На Ямале разрешили туристические походы

"На Ямале разрешили проведение туристических походов. Обязательное условие - выполнение требований Роспотребнадзора. Путешественникам рекомендуют соблюдать масочный режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

ТАСС, 14 августа.Турпоходы с соблюдением масочного режима и дистанции разрешены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

Оказывать услуги вправе только официально зарегистрированные туроператоры. На Ямале их пять - это "Арктика Тур", Discover Yamal, "Ясавэй", "Земля Лугуя" и "Ямалия".

"МЧС России по Ямалу напоминает, что участники, выходя на туристический маршрут, должны предупредить спасателей о своих планах за десять дней до начала путешествия", - добавили в штабе.

По данным регионального опрештаба, в ЯНАО зафиксировано 12 259 случаев заражения коронавирусом. При этом 11 280 человек выздоровели, еще 82 умерли. В регионе действует масочный режим и ряд ограничений. Разрешена работа детских садов, магазинов площадью до 800 квадратных метров, автошкол, фитнесс-центров.