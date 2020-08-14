Суд вернул в прокуратуру дело обвиняемого в коррупции главы полиции Первоуральска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд вернул в прокуратуру дело о получении взятки в крупном размере в отношении отстраненного от должности главы полиции Первоуральска Олега Грехова и экс-сотрудника полиции Артема Письменного. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Свердловский областной суд вернул уголовное дело в отношении начальника УМВД России по Первоуральску Олега Грехова и бывшего сотрудника полиции Артема Письменного в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению его судом. Обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения", - говорится в сообщении.

Грехов был задержан 7 ноября 2018 года. Начальник полиции города был отстранен от исполнения служебных обязанностей на время служебной проверки. 16 января 2019 года суд отпустил Грехова из-под домашнего ареста.