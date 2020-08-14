Субсидии на заработную плату получили около 40 тыс. свердловских МСП на сумму 3 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Субсидию на выплату заработной платы получили около 40 тыс. налогоплательщиков Свердловской области из числа малых и средних предприятий (МСП) и индивидуальных предпринимателей. Всего на эти цели было потрачено более 3 млрд руб. из федерального бюджета, сообщила журналистам заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева в пятницу.

"В Свердловской области порядка 39,6 тыс. налогоплательщиков получили из федерального бюджета такие меры поддержки в размере 3 млрд 184 млн рублей", - сказала она и добавила, что работа по выплатам субсидий завершена.

Две основные причины отказов, по словам Исаевой, - несоответствие вида деятельности перечню пострадавших отраслей, а также снижение численности работников предприятия.

Она уточнила, что предприятия до 17 августа могут подать заявку на еще один вид федеральной поддержки - покрытие расходов по профилактике коронавирусной инфекции. В Свердловской области помощь уже предоставлена 5,2 тыс. налогоплательщиков в размере 227,6 млн руб.

В апреле сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на зарплату сотрудникам МСП, признанных наиболее пострадавшими в результате пандемии. Условиями для включения в реестр в целях предоставления субсидии являются заявление в электронной форме от индивидуального предпринимателя или компании, включенных в реестр МСП до 1 марта 2020 года, отсутствие процесса ликвидации или процедуры банкротства, также налоговая и страховая задолженность компании или ИП не должна превышать 3 тыс. рублей, при этом количество работников в марте составляло не менее 90% от штата.