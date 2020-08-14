На Урале 14-16 августа ожидаются похолодание в ночные часы и дожди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Дожди, грозы и похолодание в ночные часы до 2-3 градусов тепла ожидаются в регионах Уральского федерального округа 14-16 августа. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"[В Свердловской области 14 августа] облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь; ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью при прояснении - до 1 градуса тепла, днем - 16-21 градусов тепла, в горах будет до 11. Днем порывы ветра до 13 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что до воскресенья в регионе ожидаются дожди, а температура воздуха днем не поднимется выше 18 градусов.

В ближайшие три дня в Курганской области сохранится облачная погода: по данным регионального гидрометцентра, 15 и 16 августа прогнозируются дождь, ветер до 9 м/с. Минимальная температура воздуха ожидается ночью с 14 на 15 августа - 6 градусов выше нуля, дневная температура в выходные поднимется до 22 градусов. По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на выходных температура воздуха в дневные часы в регионе будет колебаться от плюс 10 градусов до плюс 23 градусов, а ночью в пятницу опустится до 3 градусов тепла. До конца недели в регионе пройдут дожди, возможны грозы в пятницу.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе 14-15 августа ожидаются кратковременный дождь, гроза. Температура ночью - плюс 3-8 градусов, днем будет до плюс 20-25 градусов.

По информации Обь-Иртышского гидрометцентра, в ближайшие три дня на территории Тюменской области прохладная погода - ночью столбик термометра опустится до 4 градусов, днем максимальная температура составит 18-21 градус. В воскресенье местами ожидается потепление до 26 градусов, однако вместе с потеплением прогнозируется дождь и ветер с порывами до 14 м/с. В Ямало-Ненецком автономном округе выходные начнутся с грозы, до понедельника в регионе ожидаются дожди. Температура в регионе местами будет достигать 23-28 градусов тепла, ночью опустится до 3-2 градусов выше нуля.