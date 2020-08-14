Субсидия на питание школьников в Челябинской области составит более 700 млн рублей

ТАСС, 14 августа. Субсидия на питание школьников в Челябинской области составит 740 млн руб., при этом 600 млн руб. будут выделены из федерального бюджета, сообщила журналистам заместитель губернатора региона Ирина Гехт во время визита в Челябинскую область полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова.

13 августа сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году.

"Получили федеральную субсидию исходя из готовности образовательных организаций к оказанию этой услуги. <…> Порядка 600 млн из федерального и 140 млн из руб. из регионального бюджета, которые пойдут на организацию питания", - сказала она.

Гехт отметила, что таким образом на одного школьника будет выделена сумма почти в 60 рублей, что в два раза больше, чем до получения субсидии.

Полпред отметил, что многие семьи из-за экономических последствий пандемии коронавируса нуждаются в подобной поддержке. "Правильно, что вы поторопились с выполнением поручения президента, потому что за этим стоит здоровье детей", - сказал он.