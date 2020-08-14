Власти Свердловской области откроют прививочные кабинеты в крупных торговых центрах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Мобильные прививочные кабинеты откроются в торговых центрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского в Свердловской области. Прививки будут бесплатными для определенных категорий граждан, сообщила на пресс-конференции, посвященной подготовке к сезону гриппа и ОРВИ в регионе, в Уральском информационном центре ТАСС заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

"Мы планируем, что будут прививочные кабинеты в торговых центрах. Сейчас мы с торговыми центрами этот вопрос проговариваем, организуем прививочные кабинеты, где пришедший в торговый центр покупатель мог бы поставить прививку в медицинском кабинете", - сказала Чадова.

Она отметила, что прививки в таких кабинетах будут бесплатными для определенных категорий граждан, среди них лица старше 60 лет, лица, часто болеющие респираторными заболеваниями, беременные женщины и ряд других. Работать мобильные кабинеты будут в крупных торговых центрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

Всего в Свердловской области проживает более 4 млн человек, сообщается на сайте областного правительства.

Ранее, 29 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что не менее 60% населения РФ должны пройти вакцинацию против гриппа в этом году. Она отметила, что циркуляция гриппа увеличивается со второй половины декабря, на пике заболеваемости регистрируется от 1 млн до 1,6 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ в неделю.