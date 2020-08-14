Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Свердловской области в августе превысила эпидпорог на 27%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Врачи в августе зарегистрировали 13 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ в Свердловской области, показатель заболеваемости в регионе превысил эпидпорог на 27%. По Екатеринбургу зафиксировано превышение в 39%, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

"В Свердловской области на прошлой неделе было зарегистрировано 13 тысяч заболеваний, а в Екатеринбурге - около 7 тысяч заболеваний ОРВИ. И по совокупному эпидпорогу Свердловская область превысила его на 27%, а по городу Екатеринбургу мы превысили на 39%. Но в последние две недели отмечается стабилизация и даже небольшое снижение заболеваемости", - сказала Пономарева, отвечая на вопрос о заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 097, из них 154 за последние сутки. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер.