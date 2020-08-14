Более 10 тыс. челябинских школьников обеспечили оборудованием для обучения онлайн

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Доступ к онлайн-обучению во время пандемии с помощью необходимого оборудования был обеспечен 11 тыс. школьникам в Челябинской области. Об этом сообщил журналистам региональный министр образования и науки Александр Кузнецов во время визита в Челябинскую область полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова.

"В совокупности было роздано в период пандемии почти 11 тыс. гаджетов, школьников [всего] 408 тысяч", - сказал он.

Заместитель губернатора региона Ирина Гехт отметила, что в Челябинской области существует цифровая платформа "Цифровой город", которую в регионе планируется развивать в дальнейшем.

Полпред отметил, что с началом учебного года следует обратить внимание на эпидемиологическую безопасность учебных учреждений, чтобы там не возникало очагов распространения коронавирусной инфекции.