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Пандемия COVID-19

Более 10 тыс. челябинских школьников обеспечили оборудованием для обучения онлайн

Школьникам в период пандемии раздали почти 11 тыс. гаджетов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Доступ к онлайн-обучению во время пандемии с помощью необходимого оборудования был обеспечен 11 тыс. школьникам в Челябинской области. Об этом сообщил журналистам региональный министр образования и науки Александр Кузнецов во время визита в Челябинскую область полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова.

"В совокупности было роздано в период пандемии почти 11 тыс. гаджетов, школьников [всего] 408 тысяч", - сказал он.

Заместитель губернатора региона Ирина Гехт отметила, что в Челябинской области существует цифровая платформа "Цифровой город", которую в регионе планируется развивать в дальнейшем.

Полпред отметил, что с началом учебного года следует обратить внимание на эпидемиологическую безопасность учебных учреждений, чтобы там не возникало очагов распространения коронавирусной инфекции.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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