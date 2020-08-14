Чистый убыток "Уральских авиалиний" в I полугодии вырос в 4,7 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Чистый убыток авиакомпании "Уральские авиалинии" по итогам первых шести месяцев 2020 года вырос в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 млрд рублей против убытка в 1,4 млрд рублей годом ранее, сообщается в ежеквартальном отчете компании.

Выручка авиакомпании за отчетный период сократилась до 20,9 млрд рублей, в первом полугодии 2019 года она составляла 37 млрд рублей. Валовой убыток составил 4,6 млрд рублей против валовой прибыли за тот же период в 2019 году в размере 641 млн руб.

"Пандемия, вызванная распространением [коронавирусной] инфекции, и связанный с этим вынужденный запрет международных полетов, привели к глобальному падению объемов перевозок. Гражданская авиация мира столкнулась с максимальным падением спроса за всю историю. Результатом для авиакомпании стало поэтапное сокращение географии полетов сначала только по международным перевозкам (то есть практически на 50%), а затем, в связи с резким снижением пассажиропотока на российском рынке, авиакомпания существенно сократила количество рейсов и по внутренним маршрутам", - говорится в отчете.

Генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов на совещании по поддержке экономики и социальной сферы с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня сообщал, что из-за пандемии коронавируса авиакомпания потеряла 94% объема перевозок. Кроме того, в связи с пандемией руководством компании было принято решение о перепрофилировании четверти авиапарка под грузовые перевозки.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.