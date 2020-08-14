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Жители Свердловской области смогут получить Единую социальную карту

Оформление карты на основе платежной системы "МИР" будет бесплатным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Жители Свердловской области с 17 августа начнут получать Единую социальную карту региона, сообщил в пятницу на заседании межведомственной рабочей группы по реализации проекта исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

"Социальная карта призвана повысить эффективность, доступность и качество предоставления услуг и мер поддержки на основе современных цифровых технологий", - сказал он.

С помощью Единой социальной карты на основе платежной системы "МИР" жители Свердловской области смогут получать пособия и пенсии, оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, услуги ЖКХ, интернета и мобильной связи. Также владельцам карты предложат скидки, бонусы и спецпредложения от партнеров проекта.

Оформление карты будет бесплатным, получить ее можно будет любому жителю Свердловской области, достигшему 14 лет.

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