Югра получила из федерального бюджета на социальное развитие почти 568 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра получил из федерального бюджета 567,6 млн рублей. Они будут направлены на выплату социального пособия на детей и стимулирующие выплаты соцработникам, сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.

"Увеличены объемы бюджетных ассигнований, предоставленных автономному округу из федерального бюджета, на сумму 567,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Данные средства пойдут на социальные нужды. "Полученные средства будут направлены на выплату социального пособия на детей, а также стимулирование социальных работников, занятых в оказании услуг населению, задействованных в работе по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Так, на осуществление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет дополнительно будет направлено 289,2 млн рублей. Еще 124,2 млн - на повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, на предоставление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания 143 млн рублей. Для оплаты отпусков этой категории специалистов - 11,2 млн рублей. "Данная мера поддержки предоставляется всем соцработникам, задействованным в реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции", - уточнили в департаменте.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, а затем продлен до 23 августа, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. По информации регионального оперативного штаба, в Югре на 14 августа зарегистрировано 18 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 146 человек умерли, 15 869 пациентов выздоровели. В настоящее время регион занимает шестое место в России по общему числу случаев коронавируса.