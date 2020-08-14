На Урале количество ежедневных заражений коронавирусом снизилось вдвое

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Количество ежедневных заражений коронавирусной инфекцией в регионах Уральского федерального округа (УФО) снизилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями в июле 2020 года. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов на заседании оперштаба по подготовке к выборам в органы госвласти и местного самоуправления в сентябре 2020 года.

"Избирательная кампания проходит на непростом фоне, вызванном пандемией коронавируса и ее последствиями. Благодаря большой работе, проведенной регионами, борьба с инфекцией дает ощутимые результаты по сравнению с пиковыми значениями в середине июля, количество ежедневных заражений по округу снизилось в два раз с 1 000 до 500", - сказал он.

Цуканов добавил, что на 12 августа в округе зарегистрировано более 75 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписано более 63 тыс. пациентов. В регионах УФО организовано более 14 тыс. коек, доля занятых составляет 45%.

"Осенью нельзя исключить вторую волну коронавируса, регионам необходимо тщательно подготовиться к эпидсезону с учетом заболевания ОРВИ и гриппа", - отметил полпред.