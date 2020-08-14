Число безработных в УФО выросло в 4,6 раза по сравнению с началом пандемии

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Количество безработных граждан в Уральском федеральном округе (УФО) выросло в 4,6 раза с начала пандемии и превысило 290 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов на заседании оперштаба по подготовке к выборам в органы госвласти и местного самоуправления.

"Количество безработных в округе с начала апреля увеличилось более чем в 4,6 раза и превысило 290 тыс. человек", - сказал он.

Цуканов добавил, что для решения имеющихся проблем нужно найти дополнительные механизмы по сохранению и созданию рабочих мест, не допустить снижения качества жизни людей.

Полпред отметил, что на федеральном уровне запущен комплексный механизм поддержки бизнеса. Так, в УФО за май-июнь 2020 года было выплачено 8 млрд руб. прямых субсидий для предприятий малого и среднего бизнеса с более 340 тыс. работников. Значительная помощь, по его словам, оказывается за счет региональных бюджетов - это и снижение налоговой нагрузки, отсрочка по платежам за аренду, докапитализация региональных фондов микрофинансирования.