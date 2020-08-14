Художники подарят Челябинску граффити-портрет академика Курчатова

ТАСС, 14 августа. Изображение физика, уроженца Челябинской области Игоря Курчатова появится на фасаде одной из многоэтажек Челябинска, его создадут в ходе фестиваля "Культурный код 2020", сообщила пресс-служба "Общероссийского Народного Фронта" (ОНФ).

"Изначально в рамках фестиваля планировалось создать на фасадах многоквартирных домов 10 муралов (монументальных граффити). Однако организаторами фестиваля принято решение создать в подарок жителям города еще один дополнительный мурал с изображением легендарного физика, уроженца Челябинской области Игоря Васильевича Курчатова", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС руководитель молодежных проектов АНО "Россия страна возможностей" Ирина Карих, над портретом Курчатова работает автор фестиваля "Культурный код", художник Дмитрий Левочкин.

Работа над граффити на стенах челябинских домов уже началась, в фестивале участвуют 10 авторов - Александр TOR, Василий LST и Виталий Царенков SY из Москвы, Рустам QBIC и Данила Шмелев Shozy из Казани, Филипп FI2K и Павел Wais из Санкт-Петербурга, Виктория Вейсбрут из Калуги, Илья Робе из Московской области и команда "Слой" из Нижнего Новгорода). В 2020 году из-за пандемии коронавируса на фестиваль не смогли приехать зарубежные художники, однако они смогут поучаствовать образовательной программе, которая проходит онлайн.

Единой темы работ на фестивале нет, их определяют сами граффитисты. По словам Карих, один из муралов уже готов - работу закончил Илья Робе. Планируется, что другие граффити авторы закончат в срок до 25 августа.

"До этого срока мы планируем закончить все работы, но все будет зависеть от погоды. Вчера, например, работа была приостановлена из-за дождя, если с погодой будет все хорошо, то возможно даже раньше закончим", - сказала она.

О фестивале

Фестиваль "Культурный код" - совместный проект ОНФ, президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Фонда поддержки и развития современного искусства. Участники фестиваля создают муралы на фасадах домов, встречаются с художниками, проводят лекции о современном искусстве.

Главная цель фестиваля - создание музеев монументального искусства под открытым небом, знакомство россиян с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.

Для проведения фестиваля Челябинская область была выбрана по результатам народного голосования. Конкурс субъектов на право принимать российских художников завершился в марте этого года.