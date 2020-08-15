Учреждения культуры начнут работать на Ямале с 16 августа

ТАСС, 15 августа. Учреждения культуры возобновят работу в Ямало-Ненецком автономном округе с 16 августа. Также с 16 августа начнется личный прием граждан в органах социальной защиты, говорится в сообщении, распространенном в субботу оперативным штабом региона по борьбе с коронавирусом.

"С 16 августа на Ямале возобновляются работа учреждений культуры и прием граждан органами соцзащиты. Органы социальной защиты, чья работа был приостановлена, начинают личный прием от граждан документов, необходимых для получения мер соцподдержки и которые не могут быть запрошены в электронном виде. Для посещения учреждения нужно предварительно записаться", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что также всем прибывающим через аэропорты Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска будут измерять температуру, также их будут осматривать на наличие признаков респираторных заболеваний. При подозрении пассажиры сдадут анализ на коронавирус на месте прибытия. Для этого планируется организовать мобильные пункты тестирования прямо в зданиях аэропортов. Режим самоизоляции в автономном округе продлен до 31 августа.

В регионе зарегистрировано 12 346 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 11 388 человек, умерли 82.