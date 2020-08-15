В Тюменской области отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

ТАСС, 15 августа. Обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания отменена в Тюменской области с 17 августа. Об этом сообщил в субботу в видеообращении, опубликованном в субботу в "ВКонтакте", губернатор региона Александр Моор.

"С 17 августа отменяется обязательная самоизоляция для наших пожилых земляков. При этом мы рекомендуем людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания придерживаться режима самоизоляции и минимизировать количество контактов", - сказал он.

Моор добавил, что с 17 августа разрешение богослужений в храмах. С 20 августа откроются частные и муниципальные детсады, с 1 сентября возобновят работу театры. Также откроются кинотеатры, фитнес-залы, бассейны, аттракционы на свежем воздухе.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в области зарегистрировано 6 910 случаев коронавируса, выздоровело 6 529, умерло 28.